Ataque ao mercado: Benfica reforça equipa B, Sporting empresta

As águias confirmaram a contratação de Keaton Parks, no mesmo dia em que os leões renovaram o contrato de Matheus Pereira.

Benfica: Keaton Parks foi apresentado como reforço para a equipa B das águias. O médio norte-americano, de 19 anos, chega à Luz proveniente do Varzim, onde fez a parte final da formação. Na época passada, Parks realizou 13 jogos pela equipa principal dos poveiros e apontou dois golos.

Sporting: Matheus Pereira renovou a ligação aos leões até 2022, mas é noutras paragens que vai passar a próxima temporada. O extremo não entra nos planos de Jorge Jesus e será emprestado, com o Chaves a posicionar-se como o destino mais provável. Matheus Pereira mantém a cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Chaves: Para além de Mattheus Pereira, os flavienses estão perto de garantir o empréstimo de Francisco Geraldes. O médio também será cedido pelo Sporting, depois de na época passada ter representado o Moreirense, também por empréstimo dos leões.

Rio Ave: Gabrielzinho foi confirmado como reforço dos vila-condenses. O extremo, de 21 anos, foi contratado ao Linense e, ao que tudo indica, carregará o peso de ser o jogador mais caro da história do clube. Gabrielzinho, que assinou por cinco épocas, terá custado 800 mil euros e fica com uma cláusula de rescisão de 15 milhões.

Estoril: Dankler foi emprestado ao Lens (França) até ao final da temporada. O acordo contempla uma cláusula de opção, pelo que o defesa, de 25 anos, pode depois vincular-se, definitivamente, ao clube francês.

Belenenses: Fábio Nunes vai prosseguir a carreira na Grécia, depois de ter acertado um contrato de duas temporadas com o Kerkyra. O futebolista, de 25 anos, tinha sido dispensado do Belenenses por não entrar nos planos de Domingos Paciência.

AC Milan: O médio português Renato Sanches assumiu o desejo de deixar o Bayern Munique para jogar com maior regularidade e não desdenhou a hipótese de prosseguir a carreira no futebol italiano. "O AC Milan é uma opção interessante. Se houver oportunidade e os clubes chegaram a acordo, gostava de falar com eles", disso o internacional luso.