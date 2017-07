Ataque ao mercado: Brahimi e Marcano desejados em Itália e Espanha

Norberto Vasconcelos Sousa Hoje às 21:58, atualizado às 22:03 Facebook

Lázio e Málaga estão interessados nos futebolistas do F. C. Porto e o Sporting está próximo de fechar a contratação de Salin. Neymar e Renato Sanches continuam a ser os nomes mais falados no estrangeiro.

F. C. Porto: A imprensa italiana garante que a Lazio apresentou uma proposta de 12 milhões de euros por Brahimi. O argelino tem contrato com os dragões por mais duas épocas e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Sporting: O guarda-redes Salin, que conta com passagens pelo Marítimo, Rio Ave e Naval, está a caminho de Alvalade. O francês, de 32 anos, terminou contrato com o Guimgamp e vai ocupar o lugar de Beto, que deverá rumar à Turquia.

V. Guimarães: Os brasileiros David Luís (ex-Cianorte), Morelli (ex-Cianorte), Gabriel (ex-Mirassol) e Suelinton (ex-Paraibano) e o ganês Medarious (ex-Covilhã) são reforços da equipa B vimaranense.

Málaga: Os media espanhóis garantem que Marcano (F. C. Porto) e Javi Garcia (Zenit) recusaram propostas de transferência para o La Rosaleda. O diário Marca avança que os dragões pedem oito milhões de euros pelo central espanhol.

Chelsea: O "The Times" assegura que o Chelsea está em negociações com a Juventus para garantir os serviços de Alex Sandro. A transferência poderá ser fechada por 70 milhões de euros.

Newcastle: O médio espanhol Mikel Merino assinou por uma temporada, por empréstimo do Borussia Dortmund.

PSG: A imprensa francesa garante que Neymar vai assinar com os parisienses na próxima semana. "O acordo é total, inclusive nos detalhes mais pequenos do contrato", garantiu uma fonte próxima do futebolista, citada pela Rádio Montecarlo.

Juventus: Federico Bernardeschi assinou até 2022. A "Velha Senhora" pagou 40 milhões de euros pelo avançado, de 23 anos, tendo a Fiorentina direito a 10% numa futura transferência do futebolista, até a um máximo de cinco milhões.

Bayern Munique: "Há pelo menos 10 equipas interessadas em levar Renato Sanches. Conte, treinador do Chelsea, perguntou pelo menino após o jogo de terça-feira. Ele sabe que ele pode fazer a diferença no meio campo", disse Rummenigge, presidente dos bávaros.