Ataque ao mercado: Guarda-redes holandês na agenda do Benfica

O guarda-redes holandês Cillessen, do Barcelona, está na agenda do Benfica. Neymar está cada vez mais próximo do PSG e o Barça já tem definidos os alvos para substituir o brasileiro.

Benfica: Cillessen é o mais recente alvo das águias. Segundo a imprensa espanhola, o Benfica já se inteirou sobre a situação do guardião do Barcelona. O holandês, de 28 anos, é suplente de Ter Stegen no emblema catalão e poderá ver com interesse a possibilidade de rumar à Luz, com o objetivo de jogar assiduamente e marcar presença no Mundial.

F. C. Porto: O Stoke City ainda não desistiu de voltar a contar com Martins Indi. "Precisamos de ser pacientes relativamente a essa questão, mas a situação é difícil", explicou Mark Hughes, técnico do clube. Entretanto, o Espanhol resfriou o interesse no mexicano Diego Reyes, que faz parte dos planos de Sérgio Conceição para a nova época.

Braga: O médio brasileiro Danilo está na lista de potenciais reforços do Milan, tal como André Gomes. A informação foi adiantada pela SKY Italia.

Marítimo: Maurício rumou aos japoneses do Urawa Red Diamonds, que já oficializaram a contratação do central brasileiro. Os contornos do negócios não foram revelados.

Leixões: Rúben Belima, extremo de 25 anos que passou pela formação do Real Madrid, é reforço dos matosinhenses. Internacional pela Guiné-Equatorial, o jogador representou os eslovenos do Koper nas duas últimas temporadas.

Barcelona: Assumindo com praticamente certa a transferência de Neymar para o PSG, os catalães têm em Dybala (Juventus) e Coutinho (Liverpool) os principais alvos do mercado. Além de reforçar a equipa, a Direção culé pretende evitar o desânimo dos adeptos pela saída do astro brasileiro.

Crystal Palace: Segundo o portal 'Croydon Advertiser', o emblema inglês está interessado em André Carrilo. O peruano não singrou no Benfica e o Crystal Palace junta-se ao Stoke City, Newcastle e Huddersfield na corrida pelo jogador. De acordo com a mesma fonte, as águias pretendem cerca de sete milhões pelo extremo.

Wolverhampton: Ex-avançado do Estoril, Leo Bonatini é reforço da equipa orientada por Nuno Espírito Santo. O avançado brasileiro chega ao emblema inglês cedido pelo Al Hilal, da Arábia Saudita.

Hearts: O clube escocês informou, hoje, que o treinador Ian Cathro está de saída, revelando, ainda, que o sucessor deverá ser apresentado amanhã.