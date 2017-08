Vasco Samouco Hoje às 21:58 Facebook

Neymar continua a centrar atenções no mercado internacional e agora foi o presidente do PSG a falar. Em Portugal, há caras novas no Paços de Ferreira e no Feirense.

Paços de Ferreira: Quiñones está de volta ao futebol português, agora para representar o Paços de Ferreira. O lateral-esquerdo colombiano, de 25 anos, chega à Mata Real proveniente do Júnior Barranquilla. Entre 2012 e 2015, Quiñones representou o F. C. Porto, antes de rumar ao Penafiel.

Feirense: Caio Secco é sucessor de Vaná, que se mudou para o F. C. Porto. O também guarda-redes brasileiro, de 26 anos, foi anunciado hoje como reforço do Feirense, tendo rubricado um vínculo de dois anos. "Sinto-me muito feliz e motivado por esta temporada. Tudo aquilo que encontrei neste clube, as pessoas, as condições, a estrutura, deixou-me fascinado", declarou Caio Secco.

Metz: Cafú, médio português que na época passada representou o Lorient, vai prosseguir a carreira no campeonato francês, depois de ter acertado um contrato de três anos com o Metz. Desta forma, Cafú continuará a jogar no escalão máximo do futebol francês, já que o Lorient foi despromovido na época passada.

PSG: Pela primeira vez, Nasser Al-Khelaifi abordou a possível contratação de Neymar. O presidente do PSG não confirmou nem desmentiu a transferência. "Estão todos a precipitar-se, Neymar é jogador do Barcelona. Veremos o que se passa com ele. No PSG respeitamos todos os contratos assinados com outros clubes e jogadores", declarou Nasser Al-Khelaifi à Medi 1 TV.

Sevilha: O bom filho à casa torna. Depois de vários anos no Manchester City, Jesus Navas, de 31 anos, está de regresso à Andaluzia para voltar a jogar no clube em que se formou e foi lançado para a ribalta. A contratação do extremo espanhol foi anunciada com pompa e circunstância, como pode ver no vídeo abaixo.