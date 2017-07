Ataque ao mercado: Mbappé a caminho do Real Madrid por 180 milhões

Arnaldo Martins Hoje às 13:07, atualizado às 13:10 Facebook

Espanhóis garantem que o acordo está fechado, por um valor recorde, e que o jovem craque do Mónaco vai juntar-se a Cristiano Ronaldo no ataque do Real Madrid. Diogo Jota vai voltar a trabalhar com Nuno Espírito Santo agora no segundo escalão do futebol inglês

Real Madrid: O jornal "Marca" adianta que os merengues estabeleceram um princípio de acordo com o Mónaco e que o avançado Mbappé já não foge ao clube espanhol. Segundo a mesma publicação, a transferência será feita por um valor total de 180 milhões, sendo que uma parcela de 20 milhões ficará dependente da concretização de alguns objetivos. A confirmar-se o negócio, Mbappé irá protagonizar a transferência mais cara de sempre, superando os 106 milhões que Paul Pobga custou ao Manchester United, no ano passado. Em Madrid, Mbappé tem à sua espera um contrato de seis épocas e um vencimento de sete milhões de euros por ano.

Wolverhampton: O clube inglês anunciou a chegada de Diogo Jota, extremo português que na última época esteve cedido ao F. C. Porto pelo Atlético de Madrid. O atacante vai prosseguir a carreira no Championship, segundo escalão do futebol inglês, novamente por empréstimo dos colchoneros e reencontra o treinador Nuno Espírito Santo com quem trabalhou no Dragão. Diogo Jota aumenta o contingente luso nos "wolves", juntando-se a Rúben Neves, Roderick, Rúben Vinagre, Hélder Costa e Ivan Cavaleiro. "Estou ansioso, esta é uma grande oportunidade. Vai ser bom voltar a trabalhar com o Nuno e encontrar jogadores portugueses. O Championship é duro, mas vou dar o meu melhor e quero marcar e assistir", disse Diogo Jota, ao site oficial do seu novo clube.

F. C. Porto: O Paris Saint Germain aperta o cerco a Danilo Pereira. O jornal gaulês L'Equipe avança que o jogador é uma prioridade para os parisienses e que o diretor desportivo Antero Henrique terá intensificado os contactos nas últimas horas para viabilizar a transferência do internacional português. Danilo Pereira tem contrato até 2022 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões. O plantel prossegue o estágio no Algarve com a presença do jovem Diogo Dalot, a grande novidade nos convocados de Sérgio Conceição.

Danilo Pereira tem contrato até 2022 e cláusula de rescisão de 60 milhões Foto: Site oficial do F. C. Porto

Benfica: O clube encarnado continua à procura do sucessor de Nélson Semedo e o lateral argentino José Luis Gómez, do Lanús, é o mais recente alvo. O defesa, de 23 anos, somou 34 jogos e apontou um golo na última época. Para a linha ofensiva, salvaguardando a possível saída de Raul Jiménez, as águias apontam a mira a Luciano Vietto, avançado argentino do Atlético de Madrid que esteve cedido ao Sevilha.

Jose Luis Gómez (ao centro) na apresentação do Lanús, em 2016 Foto: Site oficial do Lanús

Sporting: Matheus Pereira vai renovar contrato e ser cedido a um clube da Liga. Rio Ave e Aves estão de braços abertos para receber o extremo, de 21 anos. Face à provável saída de Beto para o Goztepe, da Turquia, os leões estão à procura de um guarda-redes para ser o suplente de Rui Patrício. Andreas Linde, do Molde, da Noruega, está referenciado. Face à fartura de jogadores para o lado esquerdo, o holandês Marvin Zeegelaar também pode estar de saída, tendo muito mercado no seu país.

Matheus Pereira vai ser cedido pelos leões Foto: Facebook de Matheus Pereira

Córdoba: A equipa espanhola, que disputa o segundo escalão, é o destino do guarda-redes Igor Stefanovic. O sérvio, de 30 anos, que acabou a última época no Moreirense, vai prosseguir a carreira em Espanha, gorando-se, assim, a possibilidade de reforçar o Feirense. Stefanovic tem uma forte ligação a Portugal, depois das passagens pelo F. C. Porto, Santa Clara, Arouca e Chaves.