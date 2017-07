Ataque ao mercado: Mourinho com reforço de peso

Vasco Samouco Hoje às 21:23 Facebook

Num dia parado no mercado interno, o grande destaque vai para a transferência de um ex-jogador do Benfica.

Benfica: O jornal " The Northern Echo" revelou que o Newcastle não está disposto a pagar os 20 milhões de euros exigidos pelo Benfica para libertar o médio Samaris. A notícia adianta que o máximo que o Newcastle está disposto a pagar é 15 milhões de euros.

Manchester United: Matic deve ser anunciado como o terceiro reforço dos "red devils" para a próxima temporada. O médio sérvio está de saída do Chelsea e nas redes sociais já circula uma fotografia sua equipado com a indumentária do Manchester United. A imprensa inglesa adianta que a transferência vai custar cerca de 40 milhões de euros ao clube de José Mourinho.

Bolton: Yannick Djaló está à experiência no Bolton, equipa que compete no segundo escalão do futebol inglês. A notícia do "Bolton News" adianta que o jogador português, de 31 anos, volta a prestar provas depois de no arranque da pré-época ter sido forçado a interromper o período experimental, devido a uma lesão no ombro.

Wolverhampton: Nuno Espírito Santo tem novo reforço que já passou pelo futebol português. Leo Bonatini, ex-Estoril, é a mais recente contratação dos Wolves, cedido a título de empréstimo pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.