Ataque ao mercado: Neymar em Paris no final da semana

Confirmada a saída do Barcelona, Neymar ultima os pormenores da mudança para o PSG. Nani é apontado ao futebol turco.

Benfica: Dawidowicz está em Itália para se juntar ao Palermo, clube da Serie B do Calcio. Ao que tudo indica, o médio polaco, que está vinculado ao Benfica, será emprestado até ao final da temporada. "O Palermo é um grande clube e queremos fazê-lo regressar à Serie A. O primeiro objetivo é voltar", disse Dawidowicz na chegada a Itália.

Sporting: Simeon Slavchev não vai representar o Birmingham, depois de não ter convencido os responsáveis do clube inglês durante o período em que esteve à experiência. Através do site oficial, o Birmingham confirmou que não fica com o médio búlgaro, que, assim, está de volta ao Sporting, apesar de não entrar nos planos dos leões.

F. C. Porto: Quintero continua sem saber onde vai prosseguir a carreira. O médio colombiano revelou que os portistas recusaram vendê-lo a um clube norte-americano. "Chegámos a um acordo com a MLS para me transferir, mas o F. C. Porto não gostou da proposta. Era uma oportunidade boa para mim, financeira e desportivamente, porque era um projeto importante. Até 27 de agosto tenho uma cláusula com o FC Porto, que poderá negociar-me. Está tudo um pouco confuso acerca desse tema", disse Quintero à RCN Radio.

Tondela: Tomané é a mais recente contratação para o plantel de Pepa. O avançado foi contratado ao Arouca. A anúncio da contratação de Tomané serviu para o Tondela revelar que a camisola alternativa já está à venda na loja do clube.

Mónaco: Leonardo Jardim tem novo reforço para defender o título francês. Trata-se de Adama Diakhaby, extremo contratado ao Rennes. Na última época, o jogador de 21 anos realizou 28 jogos e assinou quatro golos. O contrato com o Mónaco é válido até 2022.

PSG: Neymar deve ser anunciado como reforço do Paris Saint-Germain nas próximas horas, depois de o Barcelona confirmar a saída do jogador. "A partir do momento que o Neymar me deu sinal verde, fui a Paris e trouxe a proposta do PSG para pagar a cláusula, o que será feito nas próximas horas. Neymar deve ser apresentado até final da semana", disse Wagner Ribeiro, empresário do jogador. O PSG vai pagar 222 milhões de euros.

Galatasaray: A imprensa turca adiantou, esta quarta-feira, que Nani pode estar a caminho do Galatasaray, por empréstimo do Valência. Recorde-se que na época 2015/16, o internacional português representou o Fenerbahçe.