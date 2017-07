Ataque ao mercado: Neymar mais próximo do PSG

Arnaldo Martins Hoje às 12:56 Facebook

Avançado brasileiro está na China e amanhã é esperado em Doha, no Qatar, para realizar exames médicos e assinar pelo clube francês. Diego Reyes é desejado na Alemanha e Mitroglou tem mercado na Turquia. Sporting procura lateral direito.

Paris Saint Germain: O clube de Paris está mais perto de fechar a transferência mais cara de sempre, batendo os 222 milhões de euros da cláusula de rescisão de Neymar. O ainda craque do Barcelona chegou hoje à China para participar em eventos publicitários e encontrou-se com o compatriota Hulk. "Bom te ver irmão", escreveu Neymar, na legenda de uma foto que publicou nas redes sociais.

Segundo o jornal "L'Equipe", o avançado viaja amanhã para Doha, Qatar, onde se vai encontrar com o presidente Nasser Al-Khelaifi, realizando de seguida os exames médicos.

Neymar deve viajar amanhã para Doha e realizar exames médicos Foto: Facebook oficial de Neymar

F. C. Porto: O Estugarda, da Alemanha, não desiste de Diego Reyes e prepara-se para apresentar uma oferta que pode chegar aos 10 milhões de euros. O central mexicano foi um dos jogadores apresentados, ontem, no Dragão, mas pode seguir para outras paragens. Reyes esteve cedido ao Espanhol na última época.

Reyes foi apresentado mas pode sair para o Estugarda Foto: Site oficial do F. C. Porto

Benfica: O Besiktas procura um avançado e aponta a mira a Mitroglou. Segundo o portal Aksam, os turcos desejam o jogador por empréstimo mas com uma cláusula de compra no contrato. A mesma publicação adianta que o presidente Fikert Orman vai reunir-se em breve com o empresário do atacante grego.

Mitroglou desejado pelo Besiktas, da Turquia Foto: Site oficial do Benfica

Sporting: Os leões continuam no mercado à procura de um lateral direito. Para além de Foulquier, do Granada, surgem agora mais nomes em cima da mesa: o macedónio Stefan Ristovski, do Rijeka, da Croácia, e o brasileiro Fábio Silva, do Middlesbrough, da Inglaterra. O Goztepe, da Turquia, deu hoje as boas-vindas a Beto, guardião que deixou Alvalade.

Marítimo: O central Maurício está de saída, devendo rumar ao Japão para representar o Kashima Antlers, da J League. A confirmar-se, o treinador Daniel Ramos perde um esteio na defesa maritimista e os responsáveis do clube já estudam alternativas para ocupar a vaga.