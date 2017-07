Ataque ao mercado: O que não pode perder sobre as transferências do dia

Norberto Vasconcelos Sousa Ontem às 21:59 Facebook

O argentino Marcos Acuña foi oficializado como jogador do Sporting, o PSG está interessado no portista Danilo e Jiménez voltou a falar sobre a possibilidade de deixar o Benfica. No estrangeiro, Morata já é jogador do Chelsea e o Mónaco pede muitos milhões de euros por Mbappé.

F. C. Porto: Segundo a revista France Football, o PSG está interessado em Danilo. O médio internacional português tem contrato com os dragões por mais cinco épocas, até 2022, e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.



Benfica: Jiménez voltou a abrir a porta de saída da Luz. "Se ficar no Benfica, tudo bem, não tenho qualquer problema. Mas se chegar uma mudança também não fecho as portas a nada. Há que saber se as mudanças são para melhor. Se houver ofertas, vamos analisá-las", disse o avançado mexicano, em entrevista ao Excélsior.

Sporting: Os leões oficializaram, hoje, a contratação do argentino Marcos Acuña ao Racing de Avellaneda. A transferência custou aos cofres leoninos 9,6 milhões de euros.

Getafe: Os espanhóis confirmaram a contratação do internacional português Antunes. O lateral esquerdo chega ao clube espanhol por empréstimo dos russos do Dínamo de Kiev.

Chelsea: O emblema londrino oficializou a contratação do espanhol Morata. Os blues pagaram 80 milhões de euros ao Real Madrid pelo avançado, que assinou por cinco épocas.

Newcastle: Javier Manquillo foi oficializado como jogador do clube. O defesa, de 23 anos, que atuava no Atlético de Madrid, assinou por três épocas.

Juventus: Perante o interesse do Barcelona em Dybala, o emblema de Turim já definiu o preço para aceitar transferir o internacional argentino. A "Velha Senhora" pretende entre 110 a 120 milhões de euros para deixar sair uma das joias da coroa.

Mónaco: De acordo com o diário espanhol Marca, o emblema do principado pretende 190 milhões de euros por Mbappé. Um preço que, à primeira vista, parece proibitivo para Real Madrid, PSG, Manchester City e restantes clubes interessados no avançado francês.

Standard Liège: A imprensa belga avança que o clube liderada por Sá Pinto, e onde joga o português Orlando Sá, está interessado em Bryan Ruiz. O Sporting está a pedir cinco milhões de euros pelo costa-riquenho.