Ataque ao mercado: O que não pode perder sobre as transferências do dia

Nuno Espírito Santo está perto de receber novo jogador português, enquanto o Manchester City prepara-se para bater novo recorde.

Benfica: O empresário Pablo Betancourt confidenciou que Benfica e Sporting estão atentos a Gáston Ramirez, jogador que está de saída do Middlesbrough. "Ele deve sair do Middlesbrough, o Bétis demonstrou muito interesse. Pontualmente, o Benfica e o Sporting mostraram interesse e o clube exige 12 milhões de euros, que é o valor da cláusula de rescisão", disse o empresário a uma rádio do Uruguai.

Boavista: Leonardo Ruiz está a um passo de reforçar o plantel de Miguel Leal. O avançado colombiano, de 21 anos, chegará ao Boavista emprestado pelo Sporting.

Rio Ave: Chegou, viu e vai partir. Cristian Arango, contratado pelo Benfica ao Millonarios, vai ser emprestado pelas águias e o Rio Ave é, nesta altura, o mais provável destino do avançado colombiano.

Wolverhampton: Diogo Jota está na iminência de aumentar o contingente lusitano no Wolverhamton e tornar-se em mais um reforço para Nuno Espírito Santo. Por saber está se o extremo português deixa o Atlético Madrid por empréstimo ou em definitivo. Recorde-se que na época passada Diogo Jota representou o F. C. Porto.

West Ham: Arnautovic é a mais recente contratação dos "hammers". O médio austríaco foi contratado ao Stoke por 22,3 milhões de euros e vai juntar-se ao português José Fonte.

Real Madrid: Zinedine Zidane confirma que o brasileiro Danilo está de saída do clube. O treinador dos "merengues" não desvendou em qual clube o ex-jogador do F. C. Porto vai prosseguir a carreira, mas tudo indica que será no Manchester City.

Manchester City: Benjamin Mendy está muito perto de tornar-se no defesa mais caro da história. O L'Equipe adianta que o lateral-esquerdo vai trocar o Mónaco pelo Manchester City, a troco de 57,5 milhões de euros.