Ataque ao mercado: O que não pode perder sobre as transferências do dia

Benfica: O médio Adel Taarabt anunciou, este domingo, o regresso ao clube da Luz, depois de ter estado cedido ao Génova, na época passada. "Estou de volta a Portugal e deixei tudo para trás. Pretendo renascer em Portugal, encontrar a minha forma e o amor pelo futebol no Benfica", disse o jogador, ao jornal francês "Le360".O futebolista marroquino, de 28 anos, não entra nos planos de Rui Vitória, mas tem contrato com o Benfica até junho de 2020.

Sporting: Pedro Mendes, avançado de 17 anos, foi contratado ao Moreirense e vai representar a equipa B dos leões. De acordo com o site oficial do clube de Alvalade, o negócio foi feito por 300 mil euros, que garantem aos leões 60% dos direitos económicos do jogador.

Moreirense: Belkaroui é a mais recente contratação dos cónegos. O central, de 26 anos, vinculou-se ao clube por duas temporadas e chega proveniente do Esperança de Tunis, atual líder do campeonato da Tunísia. Belkauri é internacional argelino.

Aves: Ryan Gauld está perto de reforçar o plantel às ordens de Ricardo Soares. O médio escocese está de saída do Sporting e um empréstimo aos avenses é o cenário mais provável.

Roma: Kolarov foi hoje anunciado como novo jogador do clube romano. Aos 31 anos, o internacional sérvio deixa o Manchester City e volta à capital italiana, depois de já ter representado a Lazio. A transferência terá custado 5 milhões de euros à Roma.

Manchester City: Danilo já está às ordens de Pep Guardiola, depois de os "citizens" terem confirmado a contratação do ex-jogador do F. C. Porto. O internacional brasileiro deixou o Real Madrid, num negócio que rendeu aos merengues cerca de 30 milhões de euros.