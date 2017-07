Ataque ao mercado: O que não pode perder sobre as transferências do dia

Norberto Vasconcelos Sousa Hoje às 13:00 Facebook

O brasileiro Wendel continua a ser fortemente associado ao F. C. Porto e o Sporting está no mercado à procura do substituto de Beto. No estrangeiro, Neymar continua a ser o foco de todas as atenções e o Milan recusa a possibilidade de pagar 48 milhões de euros por Renato Sanches.

F. C. Porto: A possibilidade de contratar Wendel, médio do Fluminense, continua a fazer eco no Brasil. Porém, a imprensa brasileira garante que os dragões terão de chegar próximo dos 15 milhões de euros pretendidos pelo Flu para libertar a joia da coroa. Algo que o emblema azul e branco não estará disposto a fazer.

Sporting: A forte possibilidade de Beto deixar Alvalade coloca os responsáveis leoninos no mercado à procura de uma alternativa a Rui Patrício. O guarda-redes internacional português tem mercado na Turquia e pretende jogar com regularidade para ter maior possibilidade de jogar o Mundial.

Feirense: O egípcio Obama tinha chegada prevista a Portugal para esta noite, mas, à última da hora, o jogador invocou motivos de ordem pessoal para permanecer no Zamalek. O clube fogaceiro já está no mercado à procura de alternativas.

Aves: Carlos Ponck é reforço. O defesa, de 22 anos, era pretendido pelo Chaves, onde jogou na época passada, mas optou por rumar à equipa orientada por Ricardo Soares, por empréstimo do Benfica. O futebolista apresenta-se hoje nas Aves.

Málaga: Emanuel Cecchini, médio de 20 anos, assinou até 2022. Na época passada, o argentino marcou quatro golos em 29 jogos pelo Banfield. Vai cumprir a primeira experiência na Europa.

PSG: A imprensa francesa garante que Neymar já deu o sim ao PSG e, de modo a respeitar a lei francesa, será o clube pariense a depositar os 222 milhões de euros na conta do Barcelona para os culés libertarem o craque brasileiro.

AC Milan: O clube italiano rejeita a possibilidade de pagar 48 milhões de euros ao Bayern Munique por Renato Sanches. "Neste momento, não existem negociações. Nesta altura, o Milan não está preparado para responder à avaliação que eles fazem do jogador. Se a situação mudar em agosto, estaremos aqui", disse Marco Fassone, presidente-executivo do Milan, à Sky Sport Italia.

Watford: O clube de Marco Silva anunciou a renovação de Heurelho Gomes por duas temporadas. Na época passada, o guarda-redes brasileiro, de 36 anos, realizou 36 jogos oficiais.