Ataque ao mercado: O que não pode perder sobre as transferências do dia

Mercado internacional continua agitado e o presidente do Bayern de Munique diz que há 10 clubes interessados em Renato Sanches. Neymar pegou-se com Nélson Semedo no treino e mostra nervosismo quando se fala da transferência para o PSG por 222 milhões de euros.

F. C. Porto: Em Espanha, há vários clubes interessados em Iván Marcano, que está em final de contrato com os dragões. O central espanhol, um dos capitães de equipa, está na mira do Málaga, mas o desejo do jogador é continuar na cidade Invicta. A renovação é algo que está a ser estudado pelos responsáveis portistas. O médio André André é cobiçado em França, onde o Nice surge como o principal candidato. Entre os clubes existem boas relações, depois dos empréstimos de Ricardo Pereira e Carlos Eduardo nas últimas temporadas.

Marcano defrontou o Portimonense, no Algarve Cup Foto: Miguel Pereira/Global Imagens

Benfica: O sucessor de Nélson Semedo continua a ser uma prioridade para os encarnados e o alemão Jeremy Toljan, do Hoffenheim, está em cima da mesa. O jogador tem mais um ano de contrato mas não vai renovar e a saída é inevitável. O Benfica segue com atenção o processo, mas há mais clubes na corrida pelo lateral direito, de 22 anos.

Jeremy Toljan representou os sub-21 da Alemanha no Europeu, tendo jogado contra a Espanha Foto: Reuters/Andrzej Iwanczuk

Sporting: Cédric Carrasso perfila-se como o substituto de Beto no plantel leonino. O guardião francês está livre, depois de oito épocas ao serviço do Bordéus, e tem caraterísticas que agradam aos dirigentes e à equipa técnica, uma vez que se trata de um elemento experiente, reunindo condições para ser alternativa a Rui Patrício. Beto está perto de rumar ao Goztepe, que subiu na última época à primeira divisão da Turquia. Marvin também tem via livre para deixar Alvalade e o Twente, da Holanda, pode avançar para a aquisição do lateral esquerdo.

Cedric Carrasso está livre e pode ser alternativa a Beto Foto: Site oficial do Bordéus

Marítimo: Os madeirenses estão a fazer todos os esforços para garantir o médio André Horta, por empréstimo do Benfica. O presidente Carlos Pereira confirmou as negociações: "Gostava de dar essa prenda ao treinador. Há diálogo com o Benfica. Não sei se vamos conseguir, mas estamos preparados para receber essa entrada".

André Horta jogou contra o Hull City, no Estádio do Algarve Foto: Filipe Amorim/Global Imagens

Bayern Munique: O emblema bávaro, pela voz do presidente Karl-Heinz Rummenigge, atualizou o folhetim Renato Sanches, uma das grandes novelas do mercado. O internacional português deve mesmo deixar a Baviera, mas só por empréstimo. O Chelsea juntou-se ao Milan, mas há mais clubes ativos no leilão. "Pelo menos 10 equipas estão atrás do Sanches. Conte [treinador do Chelsea] pediu informações sobre ele", revelou Rummenigge.

Renato Sanches tem pelo menos 10 clubes interessados, segundo o presidente Rummenigge Foto: EPA/Wallace Woon

Barcelona: Neymar está nervoso. O astro brasileiro, que tem sido associado ao Paris Saint Germain, que estará disposto a bater a cláusula de rescisão de 222 milhões de euros, pegou-se no treino com o português Nélson Semedo, depois de uma disputa de bola. O craque quis ir para cima do lateral ex-Benfica e teve de ser agarrado pelos colegas. Despiu o colete, rematou uma bola e abandonou o treino. Um simples arrufo de Neymar ou estratégia para forçar a saída? Veja o vídeo aqui

Neymar pegou-se com Nélson Semedo no treino Foto: EPA/Juanjo Martin

Newcastle: O clube inglês, que está de regresso à Premier League, anunciou a entrada de Mikel Merino, internacional sub-21 de Espanha. O jogador chega por empréstimo do Borussia Dortmund, onde apenas foi utilizado em nove jogos na época passada.