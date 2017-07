Vasco Samouco Hoje às 21:59 Facebook

O Benfica pode perder Samaris para o Newcastle e o Sporting é destino descartado pelo empresário de Dimitri Foulquier.

AC Milan: Renato Sanches vai mesmo mudar-se para a Itália, de acordo com o "L'Equipe". O jornal francês adianta que o negócio entre o AC Milan e o Bayern Munique está praticamente fechado e renderá qualquer coisa como 40 milhões de euros ao pentacampeão alemão. Já o médio português deve vincular-se aos "rossoneri" por quatro temporadas. A confirmar-se, Renato Sanches será colega de equipa de André Silva.

Sporting: Christophe Mongai, representante de Dimitri Foulquier, desmentiu, esta quarta-feira, que o jogador do Granada reforçará o plantel de Jorge Jesus. "Ele já não vai para o Sporting. Talvez fique no Granada, talvez vá para outro clube mas não será o Sporting. Definitivamente. Não há negócio. As negociações acabaram", declarou à Rádio Renascença.

Benfica: Samaris pode estar de saída do Benfica para rumar ao futebol inglês. O Newcastle tem interesse no médio grego e, ao que tudo indica, está perto de fechar a transferência por um valor a rondar os 15 milhões de euros.

Rio Ave: Esteve para ser em Chaves, mas é em Vila do Conde que Francisco Geraldes vai prosseguir a carreira. O médio, de 22 anos, foi emprestado pelo Sporting ao Rio Ave, cedência válida até ao final da temporada. Recorde-se que na época transata Geraldes representou o Moreirense, também por empréstimo. A contratação do jogador foi anunciada de uma maneira muito original.

F. C. Porto: Wendel, médio do Fluminense, é o mais recente nome apontado para reforçar o plantel de Sérgio Conceição, depois de o empresário do jogador, de 19 anos, ter revelado a existência de uma proposta dos dragões. Veja o vídeo de alguns momentos de Wendel no Fluminense.

Barcelona: A rádio RAC1 revelou, hoje, que o Barcelona está bem posicionado para contratar o médio Coutinho ao Liverpool. A notícia dá conta de um acordo total entre o clube catalão e o jogador brasileiro, faltando convencer o Liverpool a abrir mão do maior ativo. O negócio pode chegar aos 100 milhões de euros.