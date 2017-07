Ataque ao mercado: Sporting empresta dois jogadores

Vasco Samouco Ontem às 22:00 Facebook

Beto está muito perto de deixar o Sporting, que emprestou dois jogadores, no dia em que o Manchester City voltou a bater recordes para reforçar a defesa.

Sporting: O guarda-redes Beto está perto de deixar Alvalade para rumar ao futebol turco. Ao que tudo indica, o Goztepe é o clube melhor colocado para assegurar a contratação do internacional português. Na Turquia, Beto tem à espera um contrato financeiramente vantajoso e a possibilidade de voltar a jogar com regularidade.

Boavista: O Sporting confirmou, esta segunda-feira, a cedência do avançado Leonardo Ruiz, que vai vestir a camisola axadrezada na temporada que se avizinha. Deste modo, o jogador colombiano, de 21 anos, terá a primeira experiência no principal campeonato de Portugal.

Braga: Artur Jorge vai prosseguir a carreira na Bélgica, depois de os arsenalistas terem acertado o empréstimo do jogador ao Mouscron. Aos 22 anos, o central terá a primeira experiência no estrangeiro. Artur Jorge renovou contrato antes de rumar ao novo clube.

Belenenses: Cleylton Santos é a mais recente contratação dos azuis do Restelo. O defesa brasileiro, de 24 anos, foi contratado ao São Paulo, de Rio Grande do Sul, e fica vinculado ao Belenenses para as próximas três temporadas.

Aves: Ryan Gauld foi confirmado como reforço do Aves. O médio escocês, que na época passada também foi cedido, mas ao V. Setúbal, reforça o plantel de Ricardo Soares emprestado pelo Sporting.

Manchester City: Benjamin Mendy está, desde hoje, na história como o defesa mais caro do futebol. O internacional francês, de 23 anos, foi confirmado como reforço do Manchester City, que pagou ao Mónaco cerca de 57,5 milhões de euros pelo jogador. Mendy junta-se a Ederson, Bernardo Silva, Kyle Walker e Douglas Luiz no lote de reforços para o plantel às ordens de Pep Guardiola.

Juventus: Federico Bernardeschi deixou a Fiorentina e é reforço do hexacampeão italiano. O negócio foi confirmado esta tarde pela Juventus e rende ao emblema de Florença uma verba a rondar os 40 milhões de euros.

West Ham: Chicharito Hernández foi anunciado como reforço dos "hammers". O avançado mexicano, que regressa a Inglaterra após passagem pelo Bayer Leverkusen, custou 17,5 milhões de euros.