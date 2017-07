Ataque ao mercado: Sporting troca de guarda-redes

Vasco Samouco Hoje às 21:00, atualizado às 21:09 Facebook

O Benfica continua a emprestar os excedentários, enquanto o Sporting oficializou a saída de Beto e a chegada de Salin.

Benfica: O extremo venezuelano, Jhon Murillo, foi anunciado como reforço do Kasimpasa (Turquia). O jogador foi cedido pelas águias até ao final da temporada, ficando o clube turco com opção de compra. Nas duas últimas épocas, Murillo representou o Tondela.

F. C. Porto: O empresário de Marcano afastou a possibilidade de o defesa regressar a Espanha. À Rádio Marca, Iñaki Ibañez garantiu que Marcano "está feliz no F. C. Porto". "O Iván está feliz no FC Porto. É um dos capitães de equipa, quer jogar a Champions com o seu clube e, se depender dele, não vai trocar o projeto que tem com a equipa por outro menor", declarou o empresário. Marcano, de 30 anos, tem contrato com o dragões até ao final da temporada.

Sporting: Mudança de guarda-redes em Alvalade. No mesmo dia em que confirmaram a saída de Beto, novo jogador dos turcos do Goztepe, os leões anunciaram a contratação de Salin, guardião francês contratação ao Guingamp. Salin, que hoje celebrou o 33.º aniversário, regressa, assim, a Portugal, depois de ter representado Naval, Rio Ave e Marítimo.

Moreirense: Elsinho, 21 anos, e Bruno Ramires são os mais recentes reforços para o plantel às ordens de Manuel Machado. Elsinho, médio que representava o Águias Musgueira, assinou um contrato de quatro anos, enquanto Bruno Ramires, médio de 23 anos, chega a Moreira de Cónegos por empréstimo do Cruzeiro (Brasil).

Aves: O avançado Youssouf Sow foi cedido ao Leixões, onde vai jogar na próxima época, por empréstimo. Youssouf, de 24 anos, nascido na Guiné Conacri, foi contratado esta época pelo clube da Vila das Aves depois de ter dado nas vistas no Louletano, com 19 golos em 31 jogos, no Campeonato de Portugal.

Barcelona: A provável mudança de Neymar para o Paris Saint-Germain continua a fazer correr muita tinta. Numa altura em que se dá a transferência como praticamente certa, de Espanha vêm notícias de que o Barcelona avançaram com uma queixa na UEFA, alegando que o clube francês não cumprirá o fair-play financeiro no caso de pagar os 220 milhões de euros por Neymar.

Manchester United: Fellaini está em vias de deixar o plantel às ordens de José Mourinho. De acordo com Cenk Ergun, diretor desportivo do Galatasaray, o médio belga vai deixar os "red devils" e o clube turco é um dos possíveis destinos para prosseguir a carreira.