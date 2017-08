Ataque ao mercado: Uns a observar e outros a investir muitos milhões

Norberto Vasconcelos Sousa Hoje às 13:07 Facebook

Enquanto os clubes portugueses espreitam a possibilidade de retocar os plantéis, os grandes emblemas europeus vão investindo milhões atrás de milhões em jogadores de créditos firmados. Neymar está próximo de bater o recorde de transferências, ao trocar o Barcelona pelo PSG por 222 milhões de euros.

Benfica: São vários os nomes apontados à baliza encarnada. Cillessen (Barcelona) é uma forte possibilidade, tal como Lukás Hrádecký, guarda-redes do Eintracht Frankfurt. O guardião finlandês, de 27 anos, termina contrato com os alemães no final da próxima época, em 2018, e poderá vir a ser o sucessor de Ederson.

Sporting: Schelotto não entra nos planos de Jorge Jesus e continua a colecionar pretendentes. O italo-argentino já rejeitou uma proposta de Inglaterra e tem emblemas franceses e espanhóis interessados nos seus serviços.

Aves: Derley, avançado de 29 anos, desvinculou-se do Benfica e está próximo de reforçar a equipa orientada por Ricardo Soares.

PSG: A contratação de Neymar poderá estar por horas, num negócio avaliado em 222 milhões de euros. O brasileiro já não englobou o treino de hoje e despediu-se de Messi e companhia. "Neymar expressou a vontade de não continuar no Barcelona e o clube deu permissão para que não treinasse e resolvesse o futuro", pode ler-se, no site oficial do Barcelona.

Metz: O médio português Cafú assinou contrato com o clube francês para as próximas três épocas. O futebolista alinhava no Lorient, após se ter notabilizado ao serviço do Vitória de Guimarães.

Barcelona: De acordo com a Rádio Catalunya, o Barça está em negociações avançadas com o Liverpool e será uma questão de tempo até contratar o brasileiro Philippe Coutinho. Uma transferência avaliada em 100 milhões de euros.

Atlético de Madrid: Diego Costa tem tudo acertado para regressar à capital espanhola. No entanto, face ao impedimento do clube contratar jogar jogadores até janeiro, o avançado deverá ser cedido ao Milan até à reabertura do mercado.

Inter de Milão: Matías Vecino foi oficializado, hoje, como reforço. O médio uruguaio, de 25 anos, jogava na Fiorentina e assinou por quatro temporadas.

Juventus: Segundo o 'Tuttosport', jornal desportivo de Turim, o português André Gomes está no topo das prioridades da Juventus. A "Vecchia Signora" já se tinha interessado pelo médio na época passada, mas este optou por transferir-se para o Barcelona.

Lazio: O ex-sportinguista Caicedo deixou o Espanhol de Barcelona para rumar à capital italiana. A Lazio pagou 2,5 milhões de euros pelo avançado.