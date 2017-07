Ataque ao mercado: William ligado ao PSG

Vasco Samouco Hoje às 21:59 Facebook

A imprensa francesa avança com o nome do médio do Sporting para reforçar os parisienses. De Espanha chegam ecos do interesse do Benfica num lateral do Las Palmas.

Benfica: Michel Macedo é o mais recente nome apontado ao Benfica para reforçar o lado direito da defesa. De acordo com a página espanhola "Fichajes", o lateral do Las Palmas, de 27 anos, tem sido seguido por responsáveis benfiquistas.

Sporting: O site "Le10Sport" avançou que o Paris Saint-Germain é um dos clubes que está na corrida por William Carvalho. A publicação adianta que o internacional português é um dos nomes na agenda de Antero Henrique para ocupar a vaga de Gregorz Krychowiak.

Chaves: Jorginho Íntima é a mais recente contratação dos flavienses para a época 2017/18. O extremo guineense chega a Chaves por empréstimo do St. Ettiéne (França), clube que o contratou o jogador de 21 anos ao Arouca, no decorrer da época passada. Jorginho fez parte da formação no Manchester City.

Belenenses: Roni Rodrigues, extremo de 26 anos, é reforço para o plantel de Domingos Paciência. O futebolista brasileiro chega ao Restelo proveniente do São Paulo (Brasil).

Manchester United: Nemanja Matic, 29 anos, foi confirmado como o mais recente reforço dos "red devils", o terceiro neste defeso. O médio sérvio, que já passou pelo Benfica, rubricou um contrato válido por três temporadas e volta a reencontrar José Mourinho, com quem trabalhou no Chelsea.

Bayern Munique: Carlo Ancelotti, treinador do campeão alemão, assegurou, esta segunda-feira, que Renato Sanches vai permanecer no Bayern Munique. "Não há novidades sobre Renato Sanches. Ele começou a época connosco e vai ficar connosco até ao fim da janela de transferências, a 31 de agosto. Esteve bem no nosso último jogo", declarou Ancelotti.

Watford: Marco Silva vai ter a sua equipa reforçada com o brasileiro Richarlison. O avançado, que chegou a estar na mira do F. C. Porto, vai custar cerca de 12 milhões de euros ao clube inglês. Na última época, Richarlison assinou 15 golos em 36 jogos ao serviço do Fluminense

Liverpool: Jurgen Klopp voltou a apaziguar os rumores que dão como provável a ida de Coutinho para o Barcelona. O treinador dos "reds" reafirmou que o médio brasileiro não sairá do Liverpool. "Não está à venda. Não há outra interpretação para isso", declarou Klopp.

Sandecja Nowy Sacz: Freddy Adu, lembra-se? Esse mesmo, que um dia foi comparado a Pelé e já passou pelo Benfica, chegou hoje à Polónia para iniciar um período experimental no Sandecja Nowy Sacz, clube recém-promovido ao escalão principal do futebol polaco. Freddy Adu ainda só tem 28 anos e não joga oficialmente desde 30 de outubro de 2016.