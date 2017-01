Atlético de Madrid deixa dois pontos no País Basco

Hoje às 18:33, atualizado às 18:34 Facebook

O Atlético Madrid empatou a zero no terreno do Alavés e pode terminar a 20.ª jornada da Liga espanhola de futebol ainda mais longe dos lugares cimeiros da classificação.

No País Basco, a formação da capital somou o sexto empate na competição e, apesar de ter subido provisoriamente ao quarto posto, arrisca concluir a ronda a 10 pontos do vizinho e eterno rival Real Madrid, líder, que recebe no domingo a Real Sociedad.

O guarda-redes André Moreira foi suplente não utilizado na formação do argentino Diego Simeone, que não contou com Tiago devido a lesão.

Sevilha, segundo classificado, e Barcelona, terceiro, podem também afastar-se dos "colchoneros", ficando a nove e oito pontos, respetivamente, em caso de vitória nesta jornada. No domingo, os andaluzes visitam o campo do Espanhol, enquanto os catalães deslocam-se ao terreno do Bétis.