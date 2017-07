Hoje às 17:30, atualizado às 18:07 Facebook

O português Augusto Inácio, que está no comando técnico do Zamalek, do Egito, arrasou o seu próprio presidente. Uma conferência de imprensa a lembrar episódios protagonizados por outros treinadores portugueses lá fora, como Toni e Vítor Pereira.

Perdido o título do Egito para o Al-Ahly, Augusto Inácio tem o futuro em risco à frente do Zamalek. Uma situação que se agravou, depois de ter disparado contra o próprio presidente do clube, numa conferência de imprensa.

"Homem que é homem fala as coisas olhos nos olhos", disse Inácio, visivelmente irritado, com a alegada ingerência de Mortada Mansour.

O ex-técnico do Moreirense confrontou mesmo o dirigente máximo do Zamalek, acusando-o de mentir e de minar a sua liderança técnica, com alterações e imposições.

Uma conferência de imprensa surreal, que pode espreitar no vídeo que se segue.