Avaliação do vídeo-árbitro na agenda da assembleia da FIFA em março

O Conselho da Associação Internacional de Futebol irá avaliar, a 03 de março, em Londres, o recurso ao vídeo-árbitro (VAR), que se encontra em fase experimental, refere em comunicado o órgão que regulamenta as regras da modalidade.

Conforme relatado pelo IFAB, os testes feitos com árbitros assistentes de vídeo (VAR) são um dos itens da agenda da próxima assembleia, bem como as previsões de utilização da tecnologia durante o ano em cerca de 20 competições em todo o mundo.

A FIFA usou este sistema pela primeira vez a 01 de setembro de 2016, no jogo particular entre a Itália e a França, e a experiência foi considerada "muito positiva" pelo presidente do organismo que tutela o futebol mundial, Gianni Infantino.

O sistema VAR permite aos árbitros assistentes ver imagens do jogo a partir de um posto de transmissão e trocar opiniões com o árbitro, via rádio, em caso de situações controversas.

A implementação do sistema em fase experimental, aprovado na assembleia da IFAB de março de 2016, onde foi igualmente acordada, com condições, a supressão da tripla punição (penalidade, vermelho e suspensão), durará pelo menos dois anos.