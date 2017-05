Barça e Real seguem taco a taco pelo título

Hoje às 20:51 Facebook

Os rivais venceram na 37.ª jornada da La Liga e seguem empatados no topo da classificação.

Barcelona e Real Madrid vão lutar até à última pelo título espanhol, depois de, este domingo, terem saído vitoriosos dos respetivos jogos. Os catalães lideram graças ao confronto direto, mas os merengues têm um jogo a menos que pode fazer toda a diferença.

Nas Canárias, e sem golos de Messi, o Barcelona encavalitou-se em Neymar para construir um triunfo gordo sobre o Las Palmas (1-4). O brasileiro apontou um hat-trick e ainda assistiu Luiz Suárez para o outro golo do Barcelona.

Pelo mesmo resultado, Real Madrid demoliu o Sevilha e continua a depender apenas de si para chegar ao título. Nacho, num golo polémico - rematou um livre direto sem o árbitro apitar -, inaugurou o marcador, mas foi Cristiano Ronaldo a decidir. O avançado português fez o 2-0 e também o 3-1, deitando por terra uma reação do Sevilha nos minutos finais. Toni Kroos fechou o marcador.

Nas contas do título, ao Barcelona resta um duelo caseiro com o Eibar, enquanto o Real Madrid desloca-se aos campos do Málaga e do Celta de Vigo.