Barça goleia Eibar e fica a dois pontos do Real

O Barcelona voltou, neste domingo, a aproximar-se do Real Madrid, graças ao triunfo por 4-0 sobre o Eibar, em jogo da 19.ª jornada do campeonato espanhol.

A goleada começou a construir-se com um golo do médio Denis Suárez, aos 31 minutos, e ganhou dimensão já na segunda metade, com remates certeiros de Leo Messi (50), Luis Suárez (68) e Neymar (90+1).

Com este triunfo, o Barcelona passa a somar 41 pontos, menos dois do que o líder Real Madrid (que tem menos um jogo), e menos um que o Sevilha, segundo classificado do campeonato espanhol.