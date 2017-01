Barcelona de mão cheia com o Las Palmas

Hoje às 17:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Com André Gomes no onze inicial, o Barcelona goleou o Las Palmas, por 5-0. Catalães regressaram às vitórias, após empate com o Villarreal, e o pressionam Real Madrid, que só entram em campo amanhã, em Sevilha.

A resistência do Las Palmas em Camp Nou durou 14 minutos, momento em que André Gomes assistiu Suárez para o uruguaio inaugurar o marcador. A supremacia blaugrana viria a ficar bem vincada na segunda parte, com Messi a fazer o 2-0, aos 52 minutos. Suárez bisou, aos 57, e Turan fez o quarto golo, dois minutos depois.

Com o jogo ganho, o Barcelona continuou a passear superioridade até ao apito final e Vidal assinou a mão cheia de golos, aos 80 minutos. Com este triunfo os catalães ascenderam ao segundo lugar, a dois pontos do Real Madrid, mas mais dois jogos disputados que os merengues.