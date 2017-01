Barcelona em frente na Taça do Rei com goleada à Real Sociedad

Hoje às 22:10, atualizado às 22:12 Facebook

Os catalães voltaram a derrotar a Real Sociedad, desta vez por 5-2, e completam o lote das equipas que vão disputar as meias-finais.

Dois golos de Denis Suárez, um de Luis Suárez, outro de Messi e mais um de Turan confirmaram a presença do Barcelona nas meias-finais da Taça do Rei, com uma goleada, 5-2, à Real Sociedad.

Depois do triunfo (0-1) na primeira mão, os catalães voltaram a derrotar a Real Sociedad, desta vez no Camp Nou. Os bascos até marcaram dois golos na casa dos "culés", mas consentiram cinco e acabaram eliminados.

O Barcelona junta-se a Atlético Madrid, Alavés e Celta de Vigo nas meias-finais.