Barcelona na final da Taça do Rei após clássico polémico

A equipa catalã ainda apanhou alguns sustos, mas empatou com o Atlético de Madrid (1-1) e selou a presença no jogo decisivo da Taça de Espanha.

Depois da vitória, por 2-1, em Madrid na primeira mão, o Barça, com André Gomes no onze, parecia ter a eliminatória mais do que controlada, sobretudo a partir do momento em que Luis Suárez marcou em Nou Camp, mesmo no fim da primeira parte. Para trás, ficavam algumas oportunidades desperdiçadas pelos colchoneros, que levaram Diego Simeone ao desespero

No entanto, a expulsão de Sergi Roberto, no início do segundo tempo, relançou o Atlético, que teve queixas da arbitragem aos 59 minutos, quando um golo de Griezmann foi (mal) anulado por fora de jogo.

Ferreira-Carrasco seria expulso aos 69 minutos e, com ambas as equipas reduzidas a dez elementos, a emoção aumentou. Aos 80 minutos, Kevin Gameiro desperdiçou uma grande penalidade, mas o francês redimiu-se três minutos depois, assinando o 1-1, após assistência de Griezmann.

A precisar de apenas mais um golo para forçar o prolongamento, o Atlético apertou o Barça, que ficaria reduzido a nove elementos, por expulsão de Suárez, em cima do minuto 90. O avançado falha, assim, a final, tal como Sergi Roberto.