Bas Dost marca dois ao Feirense e é o novo "rei" dos golos

JOÃO FARIA Hoje às 22:12, atualizado às 22:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Bas Dost é o novo melhor marcador da Liga de futebol, ao marcar dois golos, na noite deste domingo, no triunfo do Sporting, em casa, frente ao Feirense, por 2-1, em jogo da 16.ª jornada da competição.

Marega (Vitória de Guimarães) e André Silva (F.C. Porto), que somam dez golos cada, foram ultrapassados por Bas Dost, que chegara a esta ronda com nove tentos contabilizados.

No jogo de Alvalade, o atacante holandês inaugurou o marcador logo aos 5 minutos, após combinação entre Joel Campbell e Bruno César e "bisou" ao minuto 17, ao concluir com êxito uma boa jogada de Alan Ruiz.

No segundo tempo, a equipa de Santa Maria da Feira reagiu e conseguiu reduzir para 1-2, aos 61 minutos, num golo assinado por Platiny, após cruzamento da esquerda de Vítor Bruno. No entanto, até final o resultado não sofreu alterações.

Com o triunfo, o Sporting igualou o Sporting de Braga no terceiro lugar, agora ambos com 33 pontos, menos dois do que o F.C. Porto, segundo da tabela, e menos oito do que o líder Benfica.

Já o Feirense continua com 14 pontos, na 15.ª posição.