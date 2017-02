Bayern esmaga Hamburgo por 8-0

Hoje às 17:27 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa bávara deu a melhor prenda a Carlo Ancelotti, que celebrou o jogo 1000 na carreira de treinador: uma goleada das antigas. O Borussia Dortmund, rival do Benfica na Champions, venceu fora de casa.

O Hamburgo é uma das vítimas favoritas do poderio atacante do Bayern e, nas últimas três visitas à Baviera, para o campeonato, sofreu qualquer coisa como 21 golos e não marcou nenhum. Em 2014/15, o Bayern venceu por 8-0, no ano passado foi um pouco mais comedido (5-0), mas este ano voltou a dar chapa oito.

Com Renato Sanches a ser lançado aos 57 minutos, quando o resultado já estava em 5-0, o português viu do banco Lewandowski assinar um "hat-trick" e Kingsley Coman assinar dois golos, com o Bayern a manter cinco pontos de vantagem sobre o Leipzig e 13 sobre o Borussia Dortmund, adversário do Benfica nos oitavos de final da Champions, que venceu em Friburgo (3-0), com Aubameyang a assinar dois dos golos.