Bayern ganha nos descontos

No regresso da Bundesliga, após a paragem de inverno, o campeão Bayern sofreu para ganhar esta sexta-feira no estádio do Friburgo, por 2-1.

Sem Renato Sanches, que não saiu do banco, a equipa bávara esteve em desvantagem no marcador, mas dois golos do avançado Lewandowski, o segundo dos quais já nos descontos, viraram o resultado.

Com esta difícil vitória, a abrir a 17.ª jornada, o Bayern de Munique passa a ter seis pontos de vantagem sobre o Red Bull Leipzig, segundo classificado do campeonato alemão, que só joga este sábado, recebendo o Eintracht Frankfurt.