Bebeto confirma Mattheus no Sporting

O antigo internacional brasileiro Bebeto garantiu, nesta segunda-feira, que o filho Mattheus, do Estoril, está a caminho do Sporting, confirmando assim a notícia avançada pelo JN, em primeira mão, no sábado.

"Já está tudo certo", garantiu Bebeto, em declarações exclusivas à TSF.

No sábado, no suplemente "Ataque", o JN tinha já noticiado a transferência do médio ofensivo dos canarinhos para Alvalade, a troco de dois milhões de euros.

Conforme o nosso jornal adiantou nesse mesmo dia, a polivalência de Mattheus Oliveira foi um dos fatores que pesou na preferência de Jorge Jesus, técnicos dos leões.

Formado no Flamengo, Mattheus ingressou no Estoril com o objetivo de se desfazer do rótulo de filho de Bebeto. Após um difícil período de adaptação, o futebolista tornou-se num jogador preponderante na equipa canarinha, levando os responsáveis estorilistas a avançar para a contratação definitiva do brasileiro.

Nesta temporada, Mattheus Oliveira participou em 32 jogos e marcou dois golos.