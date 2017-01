Ontem às 22:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Os azuis venceram, por 1-0, e isolaram-se no 12.º lugar do campeonato, enquanto o Rio Ave perdeu a chance de ultrapassar o Marítimo, em sexto.

Num jogo com poucas chances de golo, tudo ficaria decidido com um golo do central Gonçalo Silva, após pontapé de canto, aos 72 minutos.

A equipa vila-condense ainda tentou evitar a derrota, mas o Belenenses segurou mesmo os três pontos e ficou a um ponto do Boavista, 11.º classificado da Liga portuguesa.