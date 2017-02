Belenenses complica a vida ao Nacional

Hoje às 18:15 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa insular esteve a vencer, mas acabou por ceder o empate (1-1) e continua em zona de descida na tabela classificativa.

Aristeguieta deu vantagem ao Nacional, aos 26 minutos da primeira parte, mas o Belenenses acabaria garantir um ponto à entrada do último quarto de hora (golo de Juanto) e a vida dos madeirenses está cada vez mais complicada.

O Nacional está na 17.ª e penúltima posição, com 14 pontos, a quatro do Moreirense que, a partir das 18 horas, recebe o Sporting, e a cinco do Estoril. O Belenenses, por seu lado, respira tranquilo no 12.º lugar, com 25 pontos.