Belenenses e Tondela ficam a zero no Restelo

Com o ponto conquistado em Lisboa, a equipa beirã deixou o último lugar para o Nacional da Madeira, derrotado no Estádio da Luz.

No Estádio do Restelo, os visitantes, que vinham de um triunfo sobre o Desportivo de Chaves (1-0), aguentaram o nulo até final, apesar da expulsão de Osório, aos 70 minutos, e subiram ao penúltimo lugar, com 14 pontos, mais um do que o Nacional, que perdeu no terreno do líder Benfica (3-0).

O Belenenses, que na ronda anterior foi ao Bessa vencer o Boavista (1-0), segue no 12.º lugar, com 24 pontos.