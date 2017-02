Belenenses e V. Guimarães empatam no Restelo

Hoje às 19:54 Facebook

Os minhotos estiveram a vencer, com um golo de Hernâni, mas a equipa lisboeta chegou ao empate por Miguel Rosa, com ambos os golos a serem obtidos na parte inicial do encontro.

Hernâni festejou aos 10 minutos, mas Miguel Rosa só precisou de mais oito para assinar o 1-1 final, resultado que impediu o V. Guimarães de igualar, pelo menos provisoriamente, o Braga no quarto lugar, antes de os arsenalistas receberem o Benfica, duelo com início marcado para as 20.15 horas.

Por seu lado, o Belenenses isolou-se no 12.º lugar, fugindo ao Feirense, que foi derrotado, em casa, pelo Boavista, no sábado.