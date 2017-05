Belenenses surpreende Sporting e vence em Alvalade

Luís Mota Hoje às 13:47, atualizado às 13:50 Facebook

O Sporting ficou matematicamente arredado das contas do título, após perder, em casa, hoje, domingo, frente ao Belenenses (1-3), na 32.ª jornada da Liga.

A equipa do Restelo não vencia em Alvalade desde 1955 e atravessava uma fase de sete derrotas consecutivas! Passaram 62 anos para voltar a conhecer o sabor da vitória no reduto verde e branco.

Depois de ter chegado à vantagem no início do segundo tempo (Bruno César desbloqueou o nulo), os leões adormeceram e os azuis do Restelo operaram a reviravolta com três golos a surgirem de bola parada.

O primeiro, de Camará, surgiu na sequência de uma grande penalidade a castigar mão de Matheus Pereira na área verde e branca. O avançado belenense não perdoou e deu um grito de revolta até pelas recentes polémicas em que se viu envolvido.

Depois, em dois livres cobrados por Benny, nos últimos 10 minutos da partida, o Belenenses deu a volta ao marcador. Dinis Almeida aproveitou uma bola perdida ao segundo poste e Gonçalo Silva selou o triunfo mesmo em cima do apito final. O relógio marcava o minuto 88 e os adeptos sportinguistas começaram logo a abandonar o estádio, desiludidos com o desfecho.