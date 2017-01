Belenenses vence no Bessa no arranque da jornada 19

Hoje às 22:25, atualizado às 22:31 Facebook

No pontapé de saída da 19.ª jornada, o Belenenses venceu o Boavista, no Estádio do Bessa, por 1-0. João Diogo apontou o único golo do encontro.

O Boavista entrou melhor no jogo, mas revelou-se incapaz de criar oportunidades de golo. O mesmo sucedeu com o Belenenses que, quando esteve por cima do encontro, também não foi capaz de incomodar Vagner, que se estreou na baliza axadrezada. Nos primeiros 45 minutos, os dois guarda-redes não foram chamados a mostrar serviço.

Aos 58 minutos, uma falha de Philipe Sampaio permitiu a Camará o remate em zona privilegiada e, na recarga à defesa de Vagnaer, João Diogo inaugurou o marcador.

A perder, o Boavista arriscou no ataque, mas foi o Belenenses que, em rápidas transições, esteve mais perto de marcar.

Aos 80 minutos, Philipe Sampaio esteve muito perto de se redimir do erro cometido no golo, mas Cristiano negou o empate com uma grande defesa.

Três minutos depois, Idé viu João Diogo negar-lhe o golo sobre a linha de baliza. Até ao final, o Boavista carregou no ataque, mas sem sucesso.