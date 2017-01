Benfica abre escola de futebol no Canadá 

Hoje às 19:08, atualizado às 19:09 Facebook

O Sport Lisboa e Benfica apresentou, esta sexta-feira, em conferência de imprensa, a sua Escola de Futebol de Toronto, a primeira na América, e a única sob a gestão de uma Casa do Benfica.

"A Escola do Benfica em Toronto será a primeira sob a gestão de uma Casa do Benfica, tendo a credibilidade e tempo como duas composições importantes para que funcione", afirmou à Lusa, Miguel Reis, Coordenador das Redes de Escolas do Benfica.

A escola de futebol destina-se a rapazes e raparigas, dos três aos 16 anos, e vão treinar utilizando três variantes da formação 'encarnada', na "gestão de expectativas para os pais, talento e saídas profissionais".

"São muitos jogadores, mas nem todos podem ser profissionais de futebol. Temos de escolher os melhores [para o Benfica]. O que quer dizer que alguns não possam jogar noutras ligas. Temos tempo", sublinhou.

O diretor técnico da Escola de Futebol do Benfica em Toronto, João Oliveira, pretende muito brevemente colocar os jovens atletas a jogarem à Benfica.

"Jogar à Benfica é jogar para ganhar, procurar a vitória, mas não de qualquer maneira, ter sucesso. Tentar sempre ser melhor do que o adversário", definiu o responsável.

O técnico irá aplicar a metodologia da formação do Benfica, para que possam adaptar melhor à filosofia do clube.

"A nossa preocupação não é exclusiva com os jogadores, mas também com os treinadores. Envolver toda a comunidade no futebol, e cada vez mais levar o Benfica a mais pessoas", acrescentou.

A Casa do Benfica de Toronto, filial número seis do Benfica, foi fundada em 1969, e pretende chegar às 300 inscrições de atletas, e num futuro próximo, ter um campo próprio para treino.

"Pretendemos atingir as 300 inscrições. Temos também o sonho de termos um campo próprio, para reduzirmos os custos de aluguer doutros campos, mas é preciso dar tempo ao tempo", afirmou Mário Mirassol, presidente da Casa do Benfica de Toronto.

A Escola de Futebol do Benfica em Toronto vai entrar em funcionamento em março de 2017, os treinos vão decorrer no norte de Toronto, no parque desportivo do Downsview Park.

Atualmente o Benfica tem 45 escola de futebol, incluindo oito na China, duas em Cabo Verde e em Angola e uma na Guiné.