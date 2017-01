Benfica com seis mudanças

Hoje às 19:57 Facebook

Benfica e Leixões lutam pela última vaga nas meias-finais da Taça de Portugal, no Estádio da Luz. O vencedor vai defrontar o Estoril na eliminatória de acesso ao Jamor.

O Benfica recebe esta quarta-feira à noite o Leixões, no jogo que fecha os quartos-de-final da Taça de Portugal, e o treinador Rui Vitória promove seis alterações em relação à equipa que empatou no sábado passado com o Boavista (3-3), para o campeonato.

Júlio César, Lisandro López, Jardel, Zivkovic, Carrillo e Mitroglou regressam à equipa benfiquista, que tem total favoritismo para vencer a partida, diante de um adversário que luta para não descer na LigaPro. Em sentido inverso, Ederson, Luisão, Lindelof, Salvio, Rafa e Gonçalo Guedes saem do onze.

O Benfica alinha com: Júlio César; Nelson Semedo, Lisandro, Jardel, André Almeida; Samaris, Pizzi, Zivkovic, Carrillo; Jonas e Mitroglou.

O Leixões apresenta: Assis; André Teixeira, Wellington, Silvério, Belly; Salvador, Bruno China, Bruno Lamas, Fati; Fatay e Porcellis.