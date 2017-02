Benfica conquista Braga e volta ao topo

Hoje às 22:11, atualizado às 22:21 Facebook

Um golo de Mitroglou foi o suficiente para as águias triunfarem no Municipal minhoto e regressarem ao topo da Liga portuguesa, com um ponto de vantagem sobre o F. C. Porto.

Pressionado pela vitória dos dragões, na sexta-feira, frente ao Tondela, o Benfica teve de sofrer em Braga, sobretudo na primeira parte, mas Mitroglou marcou a dez minutos dos 90 e os tricampeões nacionais ultrapassaram um dos desafios mais difíceis desta reta final do campeonato.

No regresso ao banco, após castigo no campeonato, o treinador do Benfica, Rui Vitória, viu Pedro Santos deixar o primeiro aviso às águias e, aos 18 minutos, reclamou uma grande penalidade por eventual carga de Rosic sobre Salvio.

Pouco depois, Mitroglou, que cumpriu o 50.º jogo pelas águias, fez a bola entrar na baliza do Braga, mas o lance foi anulado por fora de jogo do avançado grego, antes do melhor período do Braga, com Rui Fonte, em boa posição, a rematar à figura de Júlio César e, na resposta, Mitroglou a falha por muito pouco o alvo.

Mas a melhor oportunidade de toda a primeira parte surgiu aos 37 minutos e para a equipa da casa. Após pontapé de canto na direita, Battaglia saltou mais alto do que a defesa encarnada, mas o cabeceamento esbarrou no poste da baliza de Júlio César.

A segunda parte não perdeu em intensidade, mas as oportunidades de golo foram mais raras e o encontro acabou por ser decidido na raça. Na de Pizzi a recuperar uma bola a meio-campo ao minuto 80, que permitiu a Jiménez lançar, na direita, Mitroglou.

O grego viu-se rodeado de três adversários, aguentou a pressão e, quase sem ângulo, assinou o 11.º golo no campeonato e devolveu a liderança do campeonato às águias.