Benfica conquista Taça Hugo Santos

Hoje às 18:16, atualizado às 18:35 Facebook

Twitter

Partilhar

As águias levantaram o troféu pela quinta vez, depois de vencerem o F. C. Porto, por 77-60, em Oliveira do Hospital.

Os encarnados conquistaram o terceiro triunfo consecutivo sobre os dragões esta época, depois de já terem vencido por duas vezes na fase regular da Liga.

Até ao momento, a turma portista só conseguiu superar o seu principal opositor na Supertaça realizada em Vila Real, por 84-70.

O triunfo deste domingo, em Oliveira do Hospital, premiou a melhor equipa em campo, a mais eficaz a defender e a atacar. As águias protagonizaram uma grande atuação, nomeadamente na concretização dos triplos, tendo terminado com a invulgar percentagem de 48,5%, ou seja, 16 convertidos em 33 tentativas.

O Benfica também foi um conjunto mais coletivo, como se comprova pelo facto de ter somado 21 assistências contra apenas nove do opositor.

Os dragões correram sempre atrás do prejuízo mas, ao intervalo, já perdiam por 19 pontos (48-29) e entraram para a segunda parte em situação muito desfavorável.

O F. C. Porto subiu a defesa na segunda parte, passou a pressionar em todo o campo, mas o Benfica nunca se desuniu, nem precipitou, conseguindo segurar a confortável vantagem até ao final.

Mário Fernandes, base do Benfica, foi o eleito como o jogador mais valioso (MVP) da final, ao registar 11 pontos, 10 assistências e 100% em lançamentos triplos (3/3).