Benfica-Dortmund, uma história de amor

JN Hoje às 18:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Quem disse que o futebol e o Dia dos Namorados não se misturam? As páginas oficiais de Benfica e Borussia de Dortmund, nas redes sociais, são a prova que o espírito de São Valentim também pode ter lugar no desporto-rei.

Depois de, no Twitter, os alemães que, esta noite (19.45 horas) defrontam o Benfica, nos oitavos de final da Champions, terem assinalado a data, com um coração amarelo, as águias responderam à altura, falando do "date" desta terça-feira.

Para que a coisa não dê para o torto em pleno dia do amor, o clube da Luz deixa um pedido especial, com uma boa dose de humor à mistura: "não se atrasem".

E o Dortmund não se fica. "Não se preocupem. Somos alemães. Vamos ser pontuais."