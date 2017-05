Benfica e autoridades já preparam festa do tetra no Marquês

Luís Antunes Hoje às 00:41, atualizado às 01:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Possibilidade da conquista do tetracampeonato, no sábado, leva o clube e as autoridades a avançarem para um plano preventivo.

A possibilidade de a Liga ficar definida já no próximo sábado - caso o Benfica vença o Vitória de Guimarães - obriga os encarnados, Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Câmara Municipal de Lisboa (CML) a prepararem um plano para a celebração da conquista do tetra que deve manter-se no Marquês de Pombal.

Para passar a ter acesso a todo o conteúdo da Edição Impressa no seu computador, tablet ou smartphone assine a versão digital aqui.