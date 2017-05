Hoje às 16:43 Facebook

Os encarnados venceram o Espinho por 3-0 e conquistaram o título.

A equipa das águias conquistou o sexto título nacional em voleibol, ao vencerem o Espinho, por 3-0, no quinto e último jogo da final do play-off, com os parciais de 25-21, 25-17, 25-19.

As águias garantem o quarto título nos últimos cinco anos.