Benfica e Chaves empatados a um golo ao intervalo

O jogo Benfica-Desportivo de Chaves, que decorre, na noite desta sexta-feira, na Luz, referente à 23.ª jornada da Liga de futebol, está empatado a um golo, ao intervalo. Mitroglou deu vantagem aos encarnados, mas perto do descanso, Bressan restabeleceu a igualdade.

Um golo de Mitroglou, aos 18 minutos, adiantou os encarnados no marcador. O avançado grego correspondeu, de cabeça, a um cruzamento de Nélson Semedo, mas, antes do remate que António Filipe não conseguiu deter, subsistem dúvidas quanto a um eventual empurrão do atacante sobre o defesa Massaia, da turma transmontana.

Pouco antes do golo, o Desportivo de Chaves podia, ao minuto 15, ter marcado. Fábio Martins isolou-se pela esquerda, mas Ederson fez bem a mancha e anulou o perigo.

A formação flaviense acabaria por chegar ao empate ao minuto 44, num bom remate de Bressan, que Ederson não foi capaz de deter.