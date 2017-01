Benfica e Moreirense rodam equipas na meia final da Taça da Liga

Hoje às 19:55 Facebook

Já são conhecidos as equipas iniciais de Benfica e Moreirense para a segunda meia-final da Taça da Liga. Augusto Inácio também roda a equipa.

Rui Vitória deixou Nelson Semedo, Luisão, Lindelof, Zivkovic e Cervi de fora do onze que vai defrontar o Moreirense, esta quinta-feira (20.45 horas), no Estádio do Algarve.

O treinador do Benfica vai apostar em Eliseu, Lisandro, Carrilo e Salvio.

Já Augusto Inácio, prometeu e cumpriu. O Moreirense também deixou alguns habituais titulares fora da equipa inicial.

Benfica: Ederson; André Almeida, Lisandro, Jardel e Eliseu; Samaris, Pizzi, Carrillo e Salvio; Rafa e Jonas.

Moreirense: Makaridze; Tiago Almeida, Diego Ivo, Diego Galo e Jander; Tiago Morgado, Cauê; Podence, F. Geraldes, Boateng; D. Ramírez.