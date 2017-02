Benfica é o primeiro finalista da Taça Hugo Santos

Hoje às 19:16 Facebook

Águias derrotaram o Galitos na primeira meia-final da competição.

O Benfica venceu este sábado o Galitos do Barreiro, por 62-54, em Oliveira do Hospital, e garantiu a presença na final da Taça Hugo dos Santos em basquetebol pela sexta vez.

O triunfo, muito sofrido, apenas foi assegurado nos últimos minutos, face à grande réplica oferecida pela equipa do Barreiro, num duelo em que ambos os conjuntos estiveram bem melhor a defender do que a atacar, como comprovam os números registados.

A perder por dois pontos ao intervalo (24-22), o Galitos foi buscar o jogo, contando com as boas exibições de Jarred Jackson, Carlos Ferreirinho e Miguel Minhava, experiente basquetebolista que terminou a partida à beira do triplo-duplo - 11 pontos, 11 ressaltos e sete assistências.

As águias conseguiram fazer valer a maior experiência e traquejo dos seus jogadores nos instantes decisivos, apesar de não terem utilizado o extremo internacional angolano Carlos Morais, que está lesionado numa virilha e em dúvida para a final, agendada para as 15.00 horas de domingo.

O Benfica aguarda o resultado da outra meia-final, que opõe ainda hoje o F. C. Porto à Oliveirense, para saber quem será o seu adversário na final.