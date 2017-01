Benfica e Sporting dividem títulos no Nacional de Estrada

Hoje às 19:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Águias sagraram-se campeão no setor masculino, apesar do triunfo individual do sportinguista Hélio Gomes, e leões fizeram história ao conquistar o primeiro título no feminino.

Festa encarnada no Campeonato Nacional de Estrada, em Lisboa. Hélio Gomes (Sporting) até foi o primeiro a percorrer os 10 quilómetros (29.58 minutos), mas a melhor pontuação coletiva do Benfica foi decisiva para as contas finais, com Alberto Paulo a terminar em segundo lugar, Samuel Barata, em terceiro, Hermano Ferreira, em quarto, e João Pedro Silva em nono. Sporting e Maia completaram o pódio.

No feminino, Jéssica Augusto (Sporting) foi a grande vencedora ao cumprir a distância em 33.14 minutos, com um minuto e dois segundos de vantagem para a segunda classificada, Catarina Ribeiro (Individual). A benfiquista Marta Pen Freitas (34.58) completou o pódio, à frente das sportinguistas Susana Godinho e Ana Mafalda Ferreira. A nível coletivo, o Sporting ficou em primeiro, seguido do RDA e GRECAS.