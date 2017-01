Benfica empata com o Boavista em jogo louco

Hoje às 17:57, atualizado às 18:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O Boavista surpreendeu o Estádio da Luz e aos 25 minutos já ganhava por 3-0. Contudo, o Benfica puxou dos galões de tricampeão nacional e aos 68 minutos já tinha o jogo empatado a três golos, resultado que se manteve até ao apito final.

O Boavista teve um início de jogo de sonho. Aos axadrezados aproveitaram todas as oportunidades de que dispuseram e aos 25 minutos já venciam por 3-0. Iuri Medeiros inaugurou o marcador aos 14 minutos, num livre superiormente cobrado, e seis minutos depois assistiu Lucas para o 2-0. A surpresa ganhou maiores contornos quando Schembriu fez o terceiro golo das panteras, num lance precedido de fora de jogo.

Lançado aos 39 minutos para o lugar de Rafa, Mitroglou precisou de apenas dois minutos em campo para marcar e reduzir a desvantagem das águias, que na segunda parte protagonizaram um jogo de sentido único: da baliza do Boavista.

Dono e senhor do jogo, o Benfica encostou o Boavista à defesa e, aos 53 minutos, beneficiou de uma grande penalidade para, por intermédio de Jonas, fazer o 3-2. Depois, uma infelicidade de Fábio Espinho, ao marcar na própria baliza num lance em que Agayev não fica isento de culpas, deu o empate aos tricampeões nacionais.

Com 20 minutos por jogar, o Benfica continuou a carregar no ataque e dispôs de oportunidades para marcar, tal como o Boavista. Porém, o marcador não sofreu mais alterações e permitiu aos axadrezados somar um ponto no Estádio da Luz.