Benfica empresta Celis ao V. Guimarães

Esteve apontado aos colombianos do Millonarios de Bogotá quase até ao fecho do mercado, mas vai continuar em Portugal. Celis, médio do Benfica, vai passar a segunda metade da época no Berço.

Esta é a principal novidade da mais recente lista de transferências nacionais, divulgada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional às 00 horas.

Guillermo Celis, colombiano de 23 anos, chegou ao Benfica no início da temporada, proveniente do Junior Barranquila, mas esteve apenas em sete dos jogos das águias.

A inclusão de Lukas Spalvis na lista de inscritos do Sporting é outra novidade na última atualização divulgada pela Liga de Clubes. O avançado lituano foi contratado no início da temporada pelos leões, mas sofreu uma lesão grave na pré-temporada, pelo que não chegou a ser inscrito na anterior janela de mercado.