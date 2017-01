Benfica goleia Tondela e volta a distanciar-se do F. C. Porto

JN Hoje às 17:55, atualizado às 18:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois golos de Pizzi, uma obra de arte de Rafa e penálti convertido por Jonas - tudo na segunda parte - permitiram ao líder Benfica bater, neste domingo, o Tondela por 4-0, voltando a aumentar para quatro pontos a distância face ao F. C. Porto, segundo classificado.

Depois de uma primeira parte em que as águias sentiram muitas dificuldades em contrariar a organização defensiva do lanterna vermelha, o primeiro golo das águias surgiu já à hora de jogo (58 minutos), na sequência de canto, com Luisão a amortecer ao segundo poste, Mitroglou a falhar o desvio e Samaris a assistir Pizzi para o primeiro golo do jogo.

O remate certeiro do médio português ajudou - e de que maneira - a facilitar a partida para os encarnados, que voltaram a celebrar 20 minutos depois, quando Nélson Semedo cruzou para Pizzi bisar no encontro.

Com o jogo já aparentemente resolvido para as águias, ainda houve tempo para Rafa se estrear a marcar pelo Benfica e logo com um golo de levantar o estádio: passe longo de Jonas e o jovem avançado português, contratado em agosto ao Sporting de Braga, a fazer um chapéu perfeito a Cláudio Ramos.

Já em tempo de compensação, Jonas juntou-se à lista de marcadores do desafio, ao converter uma grande penalidade, a castigar alegada falta de Pica sobre André Almeida.

Com este resultado, o Benfica passa a somar 45 pontos, mais quatro do que o segundo classificado F. C. Porto que, neste sábado, bateu o Rio Ave por 4-2.